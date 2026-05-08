Matteo Arnaldi si presenta agli Internazionali BNL d’Italia 2026 senza l’uso di antidolorifici, affermando di sentirsi bene durante gli allenamenti. Ha commentato positivamente il suo rapporto con il compagno di doppio, Colangelo, e ha indicato che la sfida contro Jodar sarà difficile. L’atleta italiano ha riscosso attenzione per le sue dichiarazioni e per il suo stato di forma prima della competizione.

L’eroe del giorno agli Internazionali BNL d’Italia 2026 è senza alcun dubbio Matteo Arnaldi. In apertura di giornata il tennista ligure è uscito vincitore da una battaglia contro l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 6 del torneo, terminata dopo 2 ore e 57 minuti di gioco per 4-6, 7-6, 6-4. Per il venticinquenne italiano si tratta di una vittoria importante che dà continuità al successo nel challenger 175 di Cagliari della passata settimana e gli permette di mettersi definitivamente alle spalle l’infortunio alla caviglia. Questo e molti altri temi sono stati affrontati dallo stesso Arnaldi in zona mista: “ È stata una bella partita, lo sapevo già dall’inizio che sarebbe stata una bella lotta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi “Sto giocando senza antidolorifici, con Colangelo mi trovo bene. Jodar? Sarà una lotta”

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#Tennis Agli Internazionali d'Italia 2026 #IBI26 Matteo Arnaldi mette in piedi una splendida rimonta contro Alex de Minaur, testa di serie n.6, e piega l'australiano con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4 in due ore e 57 minuti di gioco. Sesta vittoria in carriera contro - facebook.com facebook

Matteo Arnaldi ha vinto in tre set il secondo turno contro Alex De Minaur, numero 8 del mondo, con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. Al terzo turno affronterà lo spagnolo Jodar. "Sotto la pioggia è ancora più bello. Vincere così, davanti al pubblico italiano è qualco x.com