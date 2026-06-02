IL MAGO DELLA NOTTE! Matteo Arnaldi vince un’epica e indelebile battaglia con Tiafoe | sfiderà Berrettini ai quarti!

Matteo Arnaldi ha vinto una partita importante a Roland Garros contro Tiafoe, garantendosi un passaggio ai quarti di finale. La sfida si è conclusa con una vittoria decisiva per l’italiano, che ora affronterà Berrettini nel prossimo turno. La gara si è svolta in un contesto di grande incertezza, caratterizzato da continui cambi di scenario e momenti di tensione. La competizione si inserisce in un torneo che si sta rivelando imprevedibile e senza logica apparente.

Matteo Arnaldi conquista una delle partite più incredibili di un Roland Garros che, momento dopo momento, si rivela sempre più privo di un qualsivoglia senso logico. Dopo essersi trovato sotto 4-1 40-15 nel quarto set, batte l’americano Frances Tiafoe per 7-6(5) 6-7(5) 3-6 7-6(3) 6-4 in cinque ore e 26 minuti e, all’alba del secondo match più lungo del torneo nel 2026, è nei quarti di finale. E sarà derby con Matteo Berrettini, il che significa una sola cosa: ci sarà almeno un italiano (anzi, un Matteo per la precisione) in semifinale. Si parte con i due che si scambiano subito palle break a più non posso: ne ha una Arnaldi nel game d’apertura, ne ha tre Tiafoe nel secondo, ed è sempre la prima di servizio a dare una grande mano al giocatore italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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