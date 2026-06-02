Il presidente ha dichiarato che la causa dell’indipendenza ucraina rappresenta un esempio evidente di lotta irrisolta. Ha anche riferito che il Libano è stato colpito in modo brutale, senza fornire dettagli specifici. La sua dichiarazione si basa su un esempio di crisi non ancora risolta, evidenziando le difficoltà e le tensioni presenti in alcune aree. Non sono stati forniti ulteriori commenti o approfondimenti sulla situazione attuale.

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 "Ne sono l'eloquente esempio la irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione, e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento al Concerto in onore del Corpo Diplomatico. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mattarella: Sentiamo nostra la causa dell'indipendenza Ucraina, Libano colpito in modo brutale

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