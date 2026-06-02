Mattarella | Sentiamo nostra la causa dell' indipendenza Ucraina Libano colpito in modo brutale
Il presidente ha dichiarato che la causa dell’indipendenza ucraina rappresenta un esempio evidente di lotta irrisolta. Ha anche riferito che il Libano è stato colpito in modo brutale, senza fornire dettagli specifici. La sua dichiarazione si basa su un esempio di crisi non ancora risolta, evidenziando le difficoltà e le tensioni presenti in alcune aree. Non sono stati forniti ulteriori commenti o approfondimenti sulla situazione attuale.
(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 "Ne sono l'eloquente esempio la irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione, e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento al Concerto in onore del Corpo Diplomatico. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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