Mattarella | Sentiamo nostra la causa dell' indipendenza Ucraina Libano colpito in modo brutale

Da iltempo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ha dichiarato che la causa dell’indipendenza ucraina rappresenta un esempio evidente di lotta irrisolta. Ha anche riferito che il Libano è stato colpito in modo brutale, senza fornire dettagli specifici. La sua dichiarazione si basa su un esempio di crisi non ancora risolta, evidenziando le difficoltà e le tensioni presenti in alcune aree. Non sono stati forniti ulteriori commenti o approfondimenti sulla situazione attuale.

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(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 "Ne sono l'eloquente esempio la irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione, e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento al Concerto in onore del Corpo Diplomatico. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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