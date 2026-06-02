Il presidente della Repubblica ha commentato l’attuale situazione internazionale, sottolineando che il Libano è stato colpito in modo brutale e affermando che le armi non devono essere usate con prepotenza. Nel suo discorso, ha ricordato anche i 80 anni del percorso storico del paese, caratterizzato da pace, libertà, democrazia e giustizia sociale. L’occasione è stata una cerimonia con il Corpo Diplomatico presso il Quirinale in occasione della Festa della Repubblica.

Un percorso lungo 80 anni “basato su pace, libertà, democrazia e giustizia sociale “. Lo ricorda, quasi a volerlo puntellare, Sergio Mattarella, ricevendo lunedì al Quirinale il Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della Festa della Repubblica. Oltre agli ambasciatori (assenti, come ogni anno dal 2022, i diplomatici di Russia e Bielorussia, mentre ci sono quelli di Israele e Iran), seduti in prima fila, ci sono i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il titolare della Cultura Alessandro Giuli, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 2 giugno, Mattarella: “No alla prepotenza delle armi. Libano colpito in modo brutale”

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