2 giugno Mattarella | La legge vinca sulle armi Libano colpito indebitamente
Il presidente della Repubblica ha dichiarato che la legge dovrebbe prevalere sulle armi, sottolineando la necessità di regole più stringenti. Ha anche affermato che il Libano è stato colpito senza motivo, senza specificare ulteriori dettagli. Durante un evento al Quirinale, ha commentato che le cattive pratiche si diffondono rapidamente e ha citato musica di Rossini e Mozart come sottofondo. Non sono stati forniti ulteriori commenti o dettagli sul contesto di queste affermazioni.
«Le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci». Tra gli arazzi del Quirinale risuonano le note di Rossini e Mozart. È la vigilia della Festa della Repubblica e nel Salone dei corazzieri siedono i rappresentanti del corpo diplomatico accreditato in Italia. Tutti, compresi quelli di Israele e Iran, mentre non sono stati invitati al concerto dell’orchestra del teatro dell’Opera di Roma i rappresentanti di Russia e Bielorussia, così come accade dal 2022. Si celebra «l’autentica svolta democratica» sancita col referendum del 2 giugno 1946, gli 80 anni della Repubblica. Quel voto con cui il popolo italiano reduce dalla guerra e dal ventennio fascista si aprì a un futuro di «pace, democrazia e giustizia sociale». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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