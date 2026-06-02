Il presidente della Repubblica ha dichiarato che la legge dovrebbe prevalere sulle armi, sottolineando la necessità di regole più stringenti. Ha anche affermato che il Libano è stato colpito senza motivo, senza specificare ulteriori dettagli. Durante un evento al Quirinale, ha commentato che le cattive pratiche si diffondono rapidamente e ha citato musica di Rossini e Mozart come sottofondo. Non sono stati forniti ulteriori commenti o dettagli sul contesto di queste affermazioni.

«Le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci». Tra gli arazzi del Quirinale risuonano le note di Rossini e Mozart. È la vigilia della Festa della Repubblica e nel Salone dei corazzieri siedono i rappresentanti del corpo diplomatico accreditato in Italia. Tutti, compresi quelli di Israele e Iran, mentre non sono stati invitati al concerto dell’orchestra del teatro dell’Opera di Roma i rappresentanti di Russia e Bielorussia, così come accade dal 2022. Si celebra «l’autentica svolta democratica» sancita col referendum del 2 giugno 1946, gli 80 anni della Repubblica. Quel voto con cui il popolo italiano reduce dalla guerra e dal ventennio fascista si aprì a un futuro di «pace, democrazia e giustizia sociale». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - 2 giugno, Mattarella: «La legge vinca sulle armi. Libano colpito indebitamente»

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