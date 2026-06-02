Il Presidente della Repubblica ha lasciato i Fori Imperiali a bordo di una Lancia Flaminia dopo aver partecipato alla parata del 2 giugno. La cerimonia si è conclusa con il suo allontanamento da piazza Venezia. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle consuetudini istituzionali. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle modalità di uscita o eventuali movimenti successivi.

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Mattarella sale a bordo della Lancia Flaminia e va via dai Fori Imperiali al termine Parata 2 giugno

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