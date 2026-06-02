Mattarella | rischio per la democrazia e gestione dei flussi migratori

Il presidente ha evidenziato il rischio di concentrazione del potere decisionale come una minaccia per la democrazia, sottolineando come questa possa influire sulla gestione dei flussi migratori. Ha ricordato che, attualmente, la gestione dell’immigrazione viene spesso trattata come emergenza, ma potrebbe essere trasformata in una procedura ordinaria attraverso interventi politici. Non sono stati forniti dettagli su specifiche misure o cambiamenti normativi.

? Punti chiave Quali sono i rischi concreti della concentrazione del potere decisionale?. Come può la gestione politica trasformare l'immigrazione da emergenza a procedura?. Perché il comando isolato mette in pericolo l'equilibrio delle istituzioni?. Quali strategie di spesa pubblica servono per gestire i flussi migratori?.? In Breve Rischio instabilità per mancanza di governance collegiale e condivisione responsabilità tra organi Stato. Necessità di spostare risorse dalla gestione emergenziale a investimenti per integrazione strutturata. Gestione flussi migratori tramite quadri normativi e bilanci pubblici invece di chiusure. Sfida istituzionale per riaffermare pesi e contrappesi durante l'incontro del 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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