Gestione flussi migratori Meloni | L’approccio italiano è ora diventato anche quello dell’Europa

La Dichiarazione di Chisinau, firmata da 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, riconosce la possibilità per i Paesi di adottare soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori. Tra queste, si menzionano gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, un modello già sperimentato dall’Italia in Albania. La premier italiana ha dichiarato che questa strategia ora è diventata anche parte dell’approccio europeo. La dichiarazione evidenzia come tali iniziative possano contribuire a regolare i movimenti di persone tra i Paesi coinvolti.

ROMA – “La Dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania. È un risultato importante, frutto di un percorso che l’Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al Primo Ministro danese Frederiksen”. Così sul suo canale Telegram la premier Giorgia Meloni (foto). “Quello che solo un anno fa faceva discutere, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e dimostra,... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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