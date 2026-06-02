Mattarella | L' immigrazione non è un problema

Il 2 giugno, il presidente della Repubblica ha affermato che l’immigrazione non rappresenta un problema, sottolineando che il popolo italiano è frutto di molte migrazioni e che questa situazione non è negativa. La dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro con un gruppo di giovani sotto i 35 anni. Nessuna altra informazione o dettaglio sui contenuti dell’incontro è stata resa nota.

Il popolo italiano è il risultato di tante migrazioni e "non ci dispiace affatto". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato nella giornata del 2 giugno con un gruppo di under 35. All'evento, il capo dello Stato ha risposto alle domande dei ragazzi. Tra i vari temi toccati. 🔗 Leggi su Today.it

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Mattarella: Noi siamo il risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto

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