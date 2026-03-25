ora va affrontato il problema immigrazione

Ora il governo si deve occupare del problema immigrazione, dopo aver superato le discussioni sulla giustizia. La questione riguarda prevalentemente i migranti irregolari e le modalità di gestione dei flussi di persone che entrano nel paese senza permesso. Questa tematica richiede interventi concreti per affrontare le criticità legate all’accoglienza e alla sicurezza.

Come spiega Martin Sellner nel suo libro «Remigrazione», da oggi disponibile in edicola con «La Verità» e «Panorama». Mentre gruppi di magistrati festeggiano intonando Bella ciao e si fanno beffe di una collega schieratasi a favore del Sì, intanto che i liderini progressisti gongolano concedendo interviste smargiasse ai giornali, la destra italiana ha l’occasione di cogliere i segnali che giungono dall’esito del voto referendario. Si potrebbe ovviamente fare finta di nulla e proseguire come se la sconfitta del Sì riguardasse soltanto una complicata discussione sulla giustizia su cui non si è stati in grado di convincere una parte degli italiani. 🔗 Leggi su Laverita.info

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