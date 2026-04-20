Immigrazione furia Mattarella contro il governo | cosa succede

Il Quirinale ha sollevato dubbi su una disposizione del decreto sicurezza che prevede un incentivo di 615 euro per gli avvocati coinvolti nelle pratiche di rimpatrio volontario di cittadini stranieri. La norma è ora al centro di un controllo da parte del presidente della Repubblica, che ha manifestato preoccupazioni riguardo alla sua conformità con le norme costituzionali. La questione potrebbe portare a confronti tra le istituzioni e a eventuali revisioni legislative.

Resta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto sicurezza che introduce un incentivo da 615 euro per gli avvocati impegnati nelle pratiche di rimpatrio volontario dei cittadini stranieri che scelgono di rientrare nei Paesi d’origine. Un provvedimento che sta sollevando un acceso dibattito politico e istituzionale. Secondo quanto riportato da Repubblica, gli uffici legislativi del Colle hanno preso atto delle perplessità emerse anche all’interno della stessa maggioranza, che avrebbe riconosciuto la necessità di intervenire con correttivi al testo. La questione è delicata anche per i tempi parlamentari: il decreto dovrà essere convertito entro il 25 aprile, pena la sua decadenza, ma al momento il nodo normativo resta aperto e senza una soluzione definitiva.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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