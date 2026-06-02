Il presidente della Repubblica ha ricordato gli 80 anni della Repubblica italiana, sottolineando l'impegno del paese e dell’Europa nel rafforzare le regole internazionali. Ha affermato che l’obiettivo è superare una fase di conflitti continui e costruire una sicurezza effettiva per tutte le nazioni.

"L'Italia, con l'Europa, è impegnata nel ripristino del valore delle regole nella vita della comunità internazionale, per uscire da una fase di permanente conflittualità, nell'edificazione di una nuova effettiva sicurezza per tutti i popoli". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, in occasione della Festa della Repubblica. Mattarella ha quindi reso omaggio alla tomba Milite ignoto all'Altare della Patria, a Roma, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e del ministro della Difesa Crosetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella: "La Repubblica compie 80 anni. L'Italia in prima fila per il ripristino delle regole internazionali"

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