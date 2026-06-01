La Repubblica compie 80 anni Mattarella | Il 2 giugno svolta e base per un nuovo patto civile
Il 2 giugno 1946, gli italiani votarono per scegliere tra monarchia e repubblica. Quel giorno portò alla nascita della Repubblica e segnò la fine del regime fascista. La data è diventata Festa nazionale, celebrata ogni anno. La decisione popolare ha portato all’abolizione della monarchia e all’instaurazione di un nuovo assetto democratico. Oggi, questa data rappresenta la base di un nuovo patto civile.
(Adnkronos) – "Il 2 giugno 1946, il voto del popolo italiano segnò – dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di Liberazione – una svolta nella storia del Paese, ponendo le basi per edificare, sulle solide fondamenta della Costituzione, un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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