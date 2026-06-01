La Repubblica compie 80 anni Mattarella | Il 2 giugno svolta e base per un nuovo patto civile

Notizia in breve

Il 2 giugno 1946, gli italiani votarono per scegliere tra monarchia e repubblica. Quel giorno portò alla nascita della Repubblica e segnò la fine del regime fascista. La data è diventata Festa nazionale, celebrata ogni anno. La decisione popolare ha portato all’abolizione della monarchia e all’instaurazione di un nuovo assetto democratico. Oggi, questa data rappresenta la base di un nuovo patto civile.