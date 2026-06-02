Il presidente della Repubblica ha incontrato oggi i rappresentanti delle persone considerate “fragili”. L’evento si è svolto con una parata ai Fori Imperiali, annunciata dal Quirinale come un’occasione per rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini. Il messaggio trasmesso è che è importante consolidare la fiducia tra le parti, sottolineando l’apertura del palazzo presidenziale a questa realtà. La visita ha coinvolto diverse persone con bisogni speciali, senza dettagli sui partecipanti.

2 giugno Le celebrazioni al Quirinale e il messaggio del cardinale Zuppi per la Conferenza episcopale contro guerra e fascismo. Azione a Palazzo Venezia di Extinction Rebellion, che denuncia abusi 2 giugno Le celebrazioni al Quirinale e il messaggio del cardinale Zuppi per la Conferenza episcopale contro guerra e fascismo. Azione a Palazzo Venezia di Extinction Rebellion, che denuncia abusi «Bisogna consolidare l’architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini»: il messaggio del Colle annuncia lo spirito dell’apertura del palazzo presidenziale al mondo dei cosiddetti «fragili». Così, ieri i 1500 invitati al giardino del Quirinale hanno incontrato Sergio Mattarella, che si è intrattenuto stringendo mani e raccogliendo storie e testimonianze. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Mattarella incontra i «fragili». Oggi la parata ai Fori

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