Mattarella incontra i fragili Oggi la parata ai Fori

Da cms.ilmanifesto.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Repubblica ha incontrato oggi i rappresentanti delle persone considerate “fragili”. L’evento si è svolto con una parata ai Fori Imperiali, annunciata dal Quirinale come un’occasione per rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini. Il messaggio trasmesso è che è importante consolidare la fiducia tra le parti, sottolineando l’apertura del palazzo presidenziale a questa realtà. La visita ha coinvolto diverse persone con bisogni speciali, senza dettagli sui partecipanti.

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