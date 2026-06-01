Da Comitini ai Fori imperiali | il sindaco Nigrelli sfilerà il 2 giugno davanti al presidente Mattarella
Il sindaco di Comitini parteciperà il 2 giugno alle celebrazioni alla parata ai Fori Imperiali, a Roma, davanti al presidente della Repubblica. È il secondo anno consecutivo che il primo cittadino viene invitato a sfilare in occasione della Festa della Repubblica. La partecipazione avverrà in rappresentanza della comunità locale, con l’obiettivo di onorare la ricorrenza nazionale. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità e delle forze armate.
Ci sarà anche Comitini alla parata del 2 giugno a Roma. Per il secondo anno consecutivo il sindaco Luigi Nigrelli è stato invitato a prendere parte alle celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica che si svolgeranno ai Fori Imperiali alla presenza del presidente della Repubblica Sergio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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