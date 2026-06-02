Il presidente della Repubblica ha reso omaggio al monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria, ricordando che il 2 giugno rappresenta il compimento di un atto di libertà senza precedenti. La cerimonia si è svolta in presenza di autorità civili e militari. Durante l’omaggio, sono stati depositati fiori e pronunciati discorsi ufficiali. La giornata è stata dedicata alla celebrazione della Repubblica e ai valori di libertà e democrazia.

È il giorno della Festa della Repubblica italiana, l’80esimo anniversario. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio al monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma. Il Capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato a Piazza Venezia, e deposto una corona d’alloro davanti al sacello del Milite Ignoto. Presenti alla cerimonia i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. Il momento è stato celebrato, come da tradizione, dalle note dell’inno nazionale e dal sorvolo delle Frecce Tricolori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mattarella: il 2 giugno segnò compimento di un atto di libertà senza precedenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

2 giugno, la parata ai Fori Imperiali. Mattarella: “Fu un atto di libertà senza precedenti” – La direttaIl 2 giugno si svolge ai Fori Imperiali di Roma la tradizionale parata in occasione della Festa della Repubblica.

2 giugno, la Repubblica festeggia 80 anni: la diretta della parata di Roma. Mattarella: “Atto di libertà senza precedenti”Il 2 giugno 2026 si è svolta ai Fori Imperiali la parata per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana.

Temi più discussi: Festa della Repubblica: Mattarella accoglie ai Giardini del Quirinale i più fragili; Festa 2 giugno, Mattarella: Deve prevalere forza della legge e non prepotenza delle armi; Gli 80 anni della Repubblica: il 2 Giugno Mattarella apre Piazza del Quirinale ai cittadini; La Repubblica fa 80 anni. Verdone, Morandi, Del Piero sul palco di Mattarella.

Radio3 per il #2giugno, speciale La repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Alle 18.50 il confronto tra il Presidente Sergio #Mattarella e i giovani under 35 su attualità e Costituzione, realizzato in collaborazione tra Rai Cultura e Rai Quirinale. In studio Pietro D x.com

2 giugno, al via celebrazioni Festa Repubblica con MattarellaL'Italia celebra l’80° anniversario della Festa della Repubblica: Mattarella depone la corona al Milite Ignoto davanti alle massime cariche dello Stato. Il messaggio del Presidente e le parole di Gior ... adnkronos.com

2 giugno, la Repubblica festeggia 80 anni: la diretta della parata di Roma. Mattarella: Atto di libertà senza precedentiEra il 1946 e gli italiani votarono con il suffragio universale. Meloni: Cammino di sacrificio e coraggio che italiani hanno costruito insieme ... quotidiano.net