Il 2 giugno 2026 si è svolta ai Fori Imperiali la parata per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e forze armate, con la diretta dell’evento trasmessa in televisione. Durante la giornata, il presidente della Repubblica ha definito l’atto di libertà compiuto 80 anni fa come senza precedenti. La parata ha coinvolto diversi reparti militari e civili, con un corteo che si è snodato lungo via dei Fori Imperiali.

Roma, 2 giugno 2026 – È iniziata ai Fori Imperiali la parata del 2 giugno. L'Italia celebra oggi gli 80 anni della Repubblica italiana. Era il 1946 e gli italiani, con il primo suffragio universale del Paese, “compirono un atto di libertà senza precedenti ”, ricorda il presidente Sergio Mattarella. “Con il suffragio universale, donne e uomini, insieme per la prima volta, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario, per avviare la ricostruzione di un Paese libero, democratico, repubblicano. Nell'ottantesimo anniversario della Repubblica, onoriamo la memoria dei militari che,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - 2 giugno, la Repubblica festeggia 80 anni: la diretta della parata di Roma. Mattarella: “Atto di libertà senza precedenti”

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