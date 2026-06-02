2 giugno la parata ai Fori Imperiali Mattarella | Fu un atto di libertà senza precedenti – La diretta
Il 2 giugno si svolge ai Fori Imperiali di Roma la tradizionale parata in occasione della Festa della Repubblica. Durante l’evento, il presidente della Repubblica ha definito l’atto come “un atto di libertà senza precedenti”. La cerimonia include la passerella delle forze armate e rappresentanze civili, con la presenza di autorità e cittadini. La parata rappresenta una celebrazione annuale della Repubblica italiana.
Oggi, 2 giugno, ai Fori Imperiali, a Roma, si svolge la tradizionale parata in onore della Festa della Repubblica. Quest’anno ricorrono gli 80 anni da quando, nel 1946, gli italiani e, per la prima volta, anche le italiane andarono a votare e scelsero la Repubblica. “Sono trascorsi ottant’anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento, da parte degli italiani, di un atto di libertà senza precedenti “. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, in occasione della Festa della Repubblica. Festa della Repubblica – Tutte le notizie di oggi 2 giugno... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Perché il 2 Giugno è Così Importante per lItalia
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Il #2giugno 1948 via dei Fori Imperiali ospita la prima parata militare della Repubblica. Nel 1949, l'Italia nella NATO, ce ne furono 10 contemporaneamente in altrettante città. Nel 1950 per la prima volta la parata sarà inserita fra le celebrazioni per la Festa dell x.com
I volontari del servizio civile hanno chiesto di cambiare modalità di partecipazione alla tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, rifiutando la marcia in formazione militare e proponendo un approccio diverso, più coerente con la propria identità civile. L facebook
È possibile/conveniente assistere alla parata del 2 giugno senza biglietto per la tribuna? reddit
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