2 giugno la parata ai Fori Imperiali Mattarella | Fu un atto di libertà senza precedenti – La diretta

Notizia in breve

Il 2 giugno si svolge ai Fori Imperiali di Roma la tradizionale parata in occasione della Festa della Repubblica. Durante l’evento, il presidente della Repubblica ha definito l’atto come “un atto di libertà senza precedenti”. La cerimonia include la passerella delle forze armate e rappresentanze civili, con la presenza di autorità e cittadini. La parata rappresenta una celebrazione annuale della Repubblica italiana.