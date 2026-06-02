2 giugno la parata ai Fori Imperiali Mattarella | Fu un atto di libertà senza precedenti – La diretta

Da lapresse.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno si svolge ai Fori Imperiali di Roma la tradizionale parata in occasione della Festa della Repubblica. Durante l’evento, il presidente della Repubblica ha definito l’atto come “un atto di libertà senza precedenti”. La cerimonia include la passerella delle forze armate e rappresentanze civili, con la presenza di autorità e cittadini. La parata rappresenta una celebrazione annuale della Repubblica italiana.

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Oggi, 2 giugno, ai Fori Imperiali, a Roma, si svolge la tradizionale parata in onore della Festa della Repubblica. Quest’anno ricorrono gli 80 anni da quando, nel 1946, gli italiani e, per la prima volta, anche le italiane andarono a votare e scelsero la Repubblica. “Sono trascorsi ottant’anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento, da parte degli italiani, di un atto di libertà senza precedenti “. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, in occasione della Festa della Repubblica. Festa della Repubblica – Tutte le notizie di oggi 2 giugno... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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