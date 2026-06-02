Mattarella | I giovani sentono di più il distacco dalla vita delle istituzioni

Durante un incontro con giovani under 35, il Presidente della Repubblica ha affermato che i giovani percepiscono un maggiore distacco dalla vita delle istituzioni. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso del programma televisivo “Ne parliamo con il Presidente”. Nessun dettaglio aggiuntivo sui contenuti specifici del dialogo o sulla durata dell’evento.

“Io non condivido affatto le frequenti considerazioni di diffidenza o di critica che da alcuni, per fortuna pochi, della mia generazione e quella successiva arrivano nei confronti dei giovani. Io vedo invece nella generazione che va salendo una quantità di elementi positivi maggiori di quelli che avevano le precedenti generazioni, di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valori di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia. Sono convinto che l’Italia si gioverà molto della responsabilità, della motivazione, della partecipazione, del coraggio dei giovani”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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