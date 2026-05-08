Gli investigatori stanno ascoltando la madre di Gianni Di Vita nel quadro delle indagini sull’avvelenamento di madre e figlia, avvenuto con ricina. Le autorità hanno anche avviato verifiche su una torta che potrebbe essere collegata all’accaduto. Il capo della Squadra Mobile di Campobasso e il procuratore di Larino si sono recati in visita a Pietracatella, nel tentativo di raccogliere ulteriori elementi.

Il capo della Squadra Mobile di Campobasso, Marco Graziano, e la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, si sono recati a Pietracatella. La trasferta è servita per sentire come testimone la madre di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte per avvelenamento dopo il pranzo di Natale scorso. Stando a quanto si apprende, sarebbero in corso accertamenti anche su una torta che una zia della famiglia Di Vita avrebbe portato, nella casa ora sotto sequestro, nelle ore precedenti il Natale e che sarebbe stata mangiata anche dall’anziana madre di Di Vita, oltre che da altri familiari. Altri interrogatori, sempre nell’ambito dell’inchiesta su mamma e figlia avvelenate con la ricina, sono in programma anche oggi.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Madre e figlia avvelenate dalla ricina, gli investigatori sentono la madre di Gianni Di Vita. Accertamenti su una torta

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