Mattarella ai vertici dell’esercito | Mondo sempre più fragile impone resilienza delle istituzioni

Il Presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale il Capo di Stato maggiore dell’Esercito, inviando un messaggio scritto. Durante l’incontro, ha sottolineato come la crescente fragilità del mondo renda necessario rafforzare la resilienza delle istituzioni. Non sono state rese note ulteriori dichiarazioni o dettagli sull'incontro.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale e scritto un messaggio al Capo di Stato maggiore dell’Esercito, il generale C.A. Carmine Masiello, in occasione del 165° anniversario di costituzione dell’Esercito Italiano. “Le Forze Armate italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza. I l grave inasprimento e l’allargamento dei conflitti in atto vedono confermare all’Esercito Italiano un ruolo primario nella salvaguardia dell’indipendenza del Paese e dei valori della pace e della stabilità “, si legge nel testo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella ai vertici dell’esercito: “Mondo sempre più fragile impone resilienza delle istituzioni” Notizie correlate Lexus ancora re dell’affidabilità, ma l’auto è sempre più “fragile”Lexus Domina Ancora la Classifica dell'Affidabilità Auto, Ma la Tecnologia Mette a Dura Prova i Costruttori Lexus si conferma per il quarto anno... Leggi anche: Sampdoria, tensione ai vertici: Manfredi?Tey, rottura sempre più evidente. Ecco gli ultimi sviluppi Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 aprile, la cerimonia all'Altare della Patria con il presidente Mattarella; 25 aprile, l’omaggio di Mattarella all'Altare della Patria. VIDEO; Pontedera, Mattarella partecipa alla Festa del Lavoro - diretta; 81° Anniversario della Liberazione: La Libertà va Difesa ogni giorno. Mattarella ai vertici dell’esercito: Mondo sempre più fragile impone resilienza delle istituzioniIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale e scritto un messaggio al Capo di Stato maggiore dell’Esercito, il generale C.A. lapresse.it 25 aprile: Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai cadutiIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo una corona d'alloro, in occasione delle cel ... stabiachannel.it Mattarella incontra le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile: diretta video x.com Il presidente Mattarella, encomio alla Brigata Sassari: "La loro missione rappresenta l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere la pace in Libano" - facebook.com facebook