Mattarella | giovani con forte responsabilità ma distanti dalle istituzioni
Il presidente della Repubblica ha sottolineato che i giovani assumono responsabilità importanti, ma si sentono lontani dalle istituzioni. La distanza tra le nuove generazioni e i centri decisionali rimane elevata, secondo le analisi ufficiali. Nel frattempo, esperti avvertono che l’intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio la libertà individuale, sollevando preoccupazioni sulla regolamentazione e sull’impatto sociale di questa tecnologia emergente.
Perché i giovani si sentono così distanti dai centri decisionali?. Come può l'intelligenza artificiale minacciare la nostra libertà individuale?. Quali rischi comporta la concentrazione tecnologica nelle mani di pochi?. Cosa rischiamo se i governi non rispondono alle emergenze climatiche?.? In Breve Disagio giovanile causato dalla riduzione dei momenti di confronto diretto sul territorio. Emergenza climatica richiede azioni politiche incisive oltre le attuali riunioni internazionali. Intelligenza artificiale richiede regole nazionali, europee e globali per evitare privatizzazioni. Necessità di nuovi spazi di dialogo per evitare la pressione esterna dei giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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