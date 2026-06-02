Mattarella | giovani con forte responsabilità ma distanti dalle istituzioni

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha sottolineato che i giovani assumono responsabilità importanti, ma si sentono lontani dalle istituzioni. La distanza tra le nuove generazioni e i centri decisionali rimane elevata, secondo le analisi ufficiali. Nel frattempo, esperti avvertono che l’intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio la libertà individuale, sollevando preoccupazioni sulla regolamentazione e sull’impatto sociale di questa tecnologia emergente.