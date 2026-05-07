Mattarella | Non diffidare dai linguaggi dei giovani ma contribuirvi con suggerimenti rispettosi
Il presidente della Repubblica ha invitato a non diffidare dai linguaggi utilizzati dai giovani, ma a contribuire alla loro crescita con suggerimenti rispettosi. Ha sottolineato come i giovani abbiano mezzi e modalità di comunicazione differenti, spesso poco comprensibili per le generazioni più anziane. La sua dichiarazione è stata fatta nel corso di un intervento pubblico, riflettendo sulla relazione tra diverse fasce d’età e i modi di esprimersi.
(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2026 "I giovani sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti. Diffidarne è un errore. È possibile, al contrario, contribuirvi con suggerimenti rispettosi e non invasivi", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento, in occasione della cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it
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