Mattarella | Non diffidare dai linguaggi dei giovani ma contribuirvi con suggerimenti rispettosi

Il presidente della Repubblica ha invitato a non diffidare dai linguaggi utilizzati dai giovani, ma a contribuire alla loro crescita con suggerimenti rispettosi. Ha sottolineato come i giovani abbiano mezzi e modalità di comunicazione differenti, spesso poco comprensibili per le generazioni più anziane. La sua dichiarazione è stata fatta nel corso di un intervento pubblico, riflettendo sulla relazione tra diverse fasce d’età e i modi di esprimersi.