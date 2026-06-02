Il presidente della Repubblica ha partecipato alla cerimonia del 2 giugno, sottolineando che la legge deve prevalere sulla forza delle armi. Durante l’intervento, ha affermato che è necessario mettere fine alla prepotenza armata e promuovere il rispetto delle norme. Le sue parole sono state rivolte a ribadire l’importanza della legalità e a richiamare l’attenzione sulla riduzione dell’uso della violenza.

"La forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi". Questo il messaggio e l’auspicio diramato dal presidente, Sergio Mattarella, al corpo diplomatico, ricevuto al Quirinale alla vigilia dell’ottantesima festa della Repubblica che ricorre oggi, 2 giugno, quando nel 1946 gli italiani scelsero con 12 milioni di voti contro 10 la forma repubblicana rispetto all’antistorico privilegio monarchico, compromesso col totalitarismo nazifascista. Un voto, ricorda Mattarella di fronte ai prefetti, che "segnò una svolta" per il Paese e pose "le basi per edificare, sulle solide fondamenta della Costituzione, un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da una intensa sete di pace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mattarella e la festa del 2 giugno: "Basta con la prepotenza delle armi"

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Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ai giovani dico: non rassegnatevi siate coraggiosi

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