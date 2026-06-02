Il presidente della Repubblica ha affermato che il 2 giugno 2026, in occasione del 80º anniversario della Repubblica, deve prevalere la forza della legge sulla prepotenza delle armi. La celebrazione ricorda che i valori fondamentali della Repubblica si basano su pace, libertà, democrazia e giustizia sociale, principi che devono rimanere al centro delle istituzioni e della società.

Celebra i suoi primi ottant’anni, la Repubblica italiana. Costruiti su “pace, libertà, democrazia e giustizia sociale”. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sui valori che hanno fatto l’Italia, ricevendo al Quirinale il Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della Festa della Repubblica. Oltre agli ambasciatori (assenti, come ogni anno dal 2022, i diplomatici di Russia e Bielorussia, mentre ci sono quelli di Israele e Iran), seduti in prima fila, ci sono i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il titolare della Cultura Alessandro Giuli, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Festa della Repubblica, 2 giugno 2026: Mattarella, deve prevalere la forza della legge sulla prepotenza delle armi

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