Tommaso premiato dal presidente Mattarella come Alfiere della Repubblica

Ieri, 7 maggio, al Quirinale si è tenuta una cerimonia durante la quale un ragazzo di 15 anni proveniente dalla provincia di Pisa è stato premiato dal presidente della Repubblica come Alfiere della Repubblica. La cerimonia ha coinvolto i principali rappresentanti istituzionali e si è svolta in un’atmosfera formale e rispettosa. La premiazione ha riconosciuto il suo impegno e i risultati ottenuti in ambito scolastico e sociale.

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Si è svolta ieri, 7 maggio, al Quirinale, una cerimonia speciale per un giovane di 15 anni della provincia di Pisa. E' Tommaso Lavecchia, originario di San Miniato: è stato nominato tra i 28 Alfieri della Repubblica dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il prestigioso riconoscimento.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Una casertana nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente MattarellaIl Presidente della Sergio Mattarella ha conferito alla casertana Emilia Zarrone l'Attestato d'Onore di Alfiera della Repubblica. Angelica Maria Masella è “Alfiere della Repubblica”: la 15enne premiata dal presidente MattarellaC’è anche una 15enne di Minturno tra i 28 giovani a cui il presidente Sergio Mattarella ha conferito l’attestato d’onore di “Alfiere della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mattarella premia 28 giovani Alfieri, ecco chi sono e quali sono le loro storie; Alfieri della Repubblica, premiato il 15enne Tommaso Lavecchia con la passione dell'astronomia; Da Roffia alle stelle: il 15enne Tommaso Lavecchia diventa alfiere della Repubblica; I segreti del corpo umano, ecco il quarto libro del giovanissimo Gabriele Ciancuto. Da Roffia alle stelle: il 15enne Tommaso Lavecchia diventa alfiere della RepubblicaTommaso Lavecchia viene da Roffia, nel comune di San Miniato, ed è uno dei giovani alfieri della Repubblica insigniti in Quirinale nelle ore scorse ... gonews.it Il Presidente Mattarella premia gli Alfieri della Repubblica, fra questi il veliterno Gioele PetrellaATTUALITÀ – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale 28 Attestati d’Onore di Alfiere della Repubblica a giovani che, nel 2025, si sono distinti per ... lanotiziaoggi.it Alfiere della Repubblica, insignito giovane di Roccapiemonte: salvò anziani da colata di fango - facebook.com facebook Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, ha consegnato al #Quirinale 28 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a #giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. @Quirinale Le pa x.com