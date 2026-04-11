Il 11 aprile 2026, il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti. La notizia è stata resa nota attraverso un post sui social da un conduttore televisivo che segue le vicende giudiziarie legate alla persona coinvolta. La decisione arriva dopo un iter che ha visto coinvolti vari aspetti legali e amministrativi, senza ulteriori dettagli pubblicamente forniti.

Roma, 11 aprile 2026 – Nicole Minetti graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A darne notizia è stato il conduttore della trasmissione televisiva “Mi manda RaiTre” con un post sui social. 'Mi Manda RaiTre' ha scoperto che Nicole Minetti, l'ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda, condannata in via definitiva a un anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo 'Ruby bis' (le cosiddette cene eleganti), è stata graziata dal Presidente della Repubblica. Nicole Minetti nella sua nuova vita da Dj “Il provvedimento di grazia,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella. "Motivi umanitari"Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a...

Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Nicole Minetti graziata per motivi umanitari: doveva scontare 3 anni e 11 mesi in carcere»

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Nicole Minetti graziata da Mattarella: era stata condannata 3 anni e 11 mesi per il caso RubyNicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’ex consigliera regionale lombarda era stata condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni ... fanpage.it

Nicole Minetti graziata dal Presidente della Repubblica, Sergio MattarellaL'ex igienista dentale e Consigliera Regionale lombarda era stata condannata in via definitiva a un anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del pr ... quotidiano.net

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