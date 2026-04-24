Durante la seduta in Parlamento, i deputati di Fratelli d'Italia hanno cantato l'Inno di Mameli, mentre la Lega non ha partecipato a questa iniziativa. La scelta di alcuni di non intonare l'inno è stata notata come un comportamento con implicazioni politiche. La differenza di approccio tra i gruppi parlamentari ha attirato l'attenzione dei presenti. La scena si è verificata il 24 aprile 2026 a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2026 "E poi abbiamo avuto i deputati di Fratelli d'Italia che hanno intonato l'Inno. Tutti quanti ci siamo alzati a cantare l'Inno, non i colleghi della Lega che sono rimasti seduti. Direi che c'è stata una. un atteggiamento, una prossemica anche fisica molto significativa dal punto di vista politico", così Riccardo Magi di Più Europa in un punto stampa in Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it

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Magi: Lega non ha cantato Inno di Mameli in Aula, atteggiamento significativo politicamente

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