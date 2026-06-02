2 giugno la Repubblica compie 80 anni Mattarella e Meloni in tribuna ai Fori per la parata Bocelli canta l’inno nazionale – La diretta

Da open.online 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno si sono svolte le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica italiana. La cerimonia si è tenuta a Roma lungo via dei Fori Imperiali, con la tradizionale parata militare e il volo delle Frecce Tricolori. Alla parata erano presenti il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio, seduti in tribuna. Durante l’evento, un cantante ha eseguito l’inno nazionale.

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La Festa della Repubblica entra nel vivo con le celebrazioni per l’ 80esimo anniversario, che a Roma si svolgono lungo via dei Fori Imperiali con la tradizionale parata militare e il suggestivo sorvolo delle Frecce Tricolori. In serata, ci sarà l’evento, primo del suo genere, al Quirinale. Dopo l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a bordo della storica Lancia Flaminia e la sua presenza sul palco d’onore insieme ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la cerimonia ha visto anche la sfilata dei circa 280 sindaci. A seguire si è esibito il maestro Andrea Bocelli, che – accompagnato da una banda interforze – ha intonato l’inno nazionale. 🔗 Leggi su Open.online

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