Ecco i Bersaglieri a ' passo di corsa' alla Parata del 2 giugno ai Fori Imperiali
Durante la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, i Bersaglieri sono passati in marcia a passo di corsa. La manifestazione si è svolta nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Repubblica.
(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 La parata ai Fori Imperiali in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Il passaggio a 'passo di corsa' di una compagnia del 1° Reggimento Bersaglieri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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