Gli alunni suggeriscono che i litigi di coppia possano essere risolti ascoltando le ragioni dell’altro e mantenendo la calma. Per quanto riguarda i compiti domestici, consigliano che il marito si occupi delle faccende di casa e delle pulizie. Questi suggerimenti sono stati utilizzati dall’insegnante come esempio di decoro durante un matrimonio.

? Punti chiave Cosa consigliano i bambini per risolvere i litigi di coppia?. Quali compiti domestici deve svolgere un buon marito secondo gli alunni?. Come definisce una bambina di sei anni il vero amore?. Quali dettagli personali sulla sposa hanno rivelato i suoi studenti?.? In Breve Brooklyn suggerisce sasso carta forbice per risolvere i litigi tra coniugi.. Isla consiglia respiri profondi, ballare e non urlare durante le tensioni.. Wyatt ritiene che un marito debba pulire le deiezioni del cane.. Denton stima un costo di 67 dollari per vestito e torta.. Le lezioni di vita dei bambini di prima elementare per il matrimonio di Kaylee Abernatha. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matrimonio: l’insegnante usa i consigli dei suoi alunni come decoro

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