Maltrattava gli alunni di prima elementare | insegnante sospesa
Un'insegnante di 55 anni è stata sospesa dall'insegnamento in tutte le scuole di primo grado. L’atto è stato adottato dopo che sono emersi gravi indizi di maltrattamenti e percosse nei confronti di alcuni alunni di una prima elementare in un comune vicino a Napoli. La donna, coinvolta in un procedimento giudiziario, non può più esercitare la professione fino a ulteriori decisioni. La vicenda riguarda un episodio che ha sollevato preoccupazioni sulla tutela dei bambini coinvolti.
È stata sospesa dall'esercizio dell'insegnamento da qualsiasi scuola di grado e indirizzo una insegnante di 55 anni, gravemente indiziata di maltrattamenti e percosse ai suoi alunni di una prima classe delle elementari a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Gli agenti del Commmissariato di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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