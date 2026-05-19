Maltrattava gli alunni di prima elementare | insegnante sospesa

Un'insegnante di 55 anni è stata sospesa dall'insegnamento in tutte le scuole di primo grado. L’atto è stato adottato dopo che sono emersi gravi indizi di maltrattamenti e percosse nei confronti di alcuni alunni di una prima elementare in un comune vicino a Napoli. La donna, coinvolta in un procedimento giudiziario, non può più esercitare la professione fino a ulteriori decisioni. La vicenda riguarda un episodio che ha sollevato preoccupazioni sulla tutela dei bambini coinvolti.

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