L’insegnante indagato per violenza sessuale sui suoi alunni

Un insegnante del Novarese è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di aver commesso violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di alcuni degli studenti. L’indagine riguarda episodi avvenuti nel corso del tempo e coinvolgono più allievi. Le autorità hanno avviato le verifiche per accertare i fatti e determinare eventuali responsabilità.

Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi: questo il reato contestato a un docente che lavora nel Novarese. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Tenenza di Borgomanero, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, nei confronti di un insegnante in servizio in istituto superiore della provincia, emessa dal gip del tribunale di Novara. Si tratta di una misura interdittiva. La sospensione dall’insegnamento. Secondo quanto reso notodai carabinieri il provvedimento scaturisce da un’indagine “finalizzata a fare luce su episodi di particolare gravità”. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Novara, prof indagato per violenza sessuale su alunni: i presunti abusi durante le lezioniSi tratta di un professore di un istituto superiore della provincia di Novara: deve rispondere di violenza sessuale aggravata e continuata nei... Leggi anche: Violenza sessuale a distanza sui minori: perquisizioni e un indagato anche a Latina Una raccolta di contenuti su insegnante indagato Temi più discussi: Molestie agli studenti durante le lezioni: sospeso l'insegnante accusato di violenza sessuale; Torino, studente bocciato prova a incendiare l’auto della professoressa: indagato con un amico; Pedopornografia, la prof ammette scambio di foto con il giornalista: Bello tutti insieme al letto; Maestra d’asilo sotto accusa. Sono undici i bimbi coinvolti. Novara, insegnante indagato per violenza sessuale: durante le lezioni avrebbe palpeggiato studenti e studentesse, tutti minorenniIl docente è stato sospeso. Avrebbe palpeggiato gli allievi, avuto con loro contatti fisici inappropriati, rivolto sguardi e frasi a sfondo sessuale. L'inchiesta dei carabinieri scaturita da segnalazi ... torino.corriere.it Violenze sessuali su studenti, docente indagato nel NovareseUn docente di una scuola della provincia di Novara è stato sospeso perché accusato di violenze sessuali sugli studenti. L’insegnante, prima di essere sollevato dall'esercizio del pubblico ufficio, lav ... tg24.sky.it Novara, docente indagato per violenza sessuale: durante le lezioni avrebbe palpeggiato studenti e studentesse, tutti minorenni x.com La vicenda, su cui hanno indagato i carabinieri, in una scuola superiore della provincia di Novara - facebook.com facebook