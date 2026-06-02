Un matrimonio sulla spiaggia di Senigallia, firmato dal wedding planner Enzo Miccio, si è svolto il 2 giugno 2026. L’evento ha presentato un tema incentrato sui colori rosa e blu, creando un’atmosfera elegante e raffinata. È stato il primo grande evento sulla spiaggia dopo dieci anni. La cerimonia ha coinvolto vari dettagli decorativi e allestimenti, contribuendo a definire un nuovo standard di stile per matrimoni sulla spiaggia.

Senigallia (Ancona), 2 giugno 2026 – A dieci anni esatti dal suo ultimo grande evento sulla spiaggia i velluto, il celebre wedding planner e volto televisivo Enzo Miccio è tornato a Senigallia per firmare un matrimonio da favola che ha ridefinito gli standard dell'eleganza sulla spiaggia vellutata. Un matrimonio di classe e blindatissimo. Nel 2016 il noto conduttore di Real Time aveva registrato un'iconica puntata del suo seguitissimo programma " Diario di un wedding planner " proprio nella località marchigiana, ma la concomitanza con il Summer Jamboree e il caos della manifestazione gli avevano impedito di riservare la storica e suggestiva Rotonda a Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matrimonio da favola firmato Ezio Miccio alla Rotonda sul mare di Senigallia. “Un trionfo chic di rosa e blu”

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Enzo Miccio: stressato, dispotico, puntiglioso… ma ha anche dei difetti | Fuori Di Cabello

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