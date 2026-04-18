Sorpresa una maratona di danza | nuovi talenti alla Rotonda a mare

A Senigallia si conclude il ciclo di spettacoli di danza con un evento inaspettato: una maratona di danza che coinvolge nuovi talenti. La manifestazione si svolge alla Rotonda a mare e rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione organizzata dal Comune in collaborazione con l’AMAT. La serata si preannuncia ricca di performance diverse e di giovani artisti pronti a mostrare il loro talento sul palco.

Ultimo appuntamento a Senigallia per il cartellone di danza proposto da Comune e Amat. Questa sera (ore 21) la Rotonda a Mare ospita l’ormai tradizionale evento " Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche", dedicato alle performance di tre artisti marchigiani che presentano in formato breve i loro lavori. Una maratona per gli appassionati desiderosi di conoscere nuovi talenti, e per i giovani coreografi un’occasione di visibilità e scambio di esperienze. In " Swinging is like saying no no no ", performance di apertura con musiche live di Nicola Di Croce, la coreografa e danzatrice Marta Magini ‘disarticola il corpo innescando una tensione tra il movimento insistente della testa e quello lento del resto del corpo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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