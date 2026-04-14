A Senigallia si avvicina un evento di danza che richiama l’attenzione sulla scena artistica locale. La stagione si conclude con un appuntamento alla Rotonda a Mare, un palco che spesso ospita spettacoli di rilievo. La data prevista è il 14 aprile 2026, quando si terrà un evento dedicato alla danza d’autore, coinvolgendo artisti e compagnie provenienti dalla regione. La manifestazione rappresenta una tappa importante per il panorama culturale della zona.

Senigallia (Ancona), 14 aprile 2026 - Il sipario della stagione di danza senigalliese si prepara a calare con un appuntamento che è ormai un punto di riferimento per la creatività del territorio. Sabato prossimo la suggestiva cornice della Rotonda a Mare ospiterà "Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche", l'evento fuori abbonamento promosso dal Comune di Senigallia e dall’Amat, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche. Più che un semplice spettacolo, "Sotto a chi danza!" si configura come una vera e propria vetrina d'eccellenza per la danza contemporanea "made in Marche". La serata propone...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Rotonda a Mare palco per la creatività marchigiana: a Senigallia la danza d'autore

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Carrube che fa da rotonda in una via di Matino Lecce 13 04 26. Buon giorno - facebook.com facebook