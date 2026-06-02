Al Palazzo Viceconte, un concerto unisce l’eleganza della musica classica di Elgar con il ritmo del tango. Durante l'evento, sarà presente un musicista che suonerà il bandoneon, uno strumento tipico del musica argentina. La serata vede alternarsi brani di musica classica e pezzi di tango, creando un collegamento tra due stili musicali diversi. L’evento si svolge in una cornice storica e suggestiva.

? Punti chiave Come si collegano l'eleganza di Elgar al ritmo del tango?. Chi suonerà il bandoneon durante il concerto al Palazzo Viceconte?. Quanto costa il biglietto per partecipare al Prospettive Music Festival?. Come prenotare un posto per questa serata musicale a Matera?.? In Breve Direzione musicale di Giancarlo De Lorenzo e partecipazione del bandoneonista Fabio Furia. Programma include opere di Elgar, Bartòk e Astor Piazzolla. Ingresso fissato a 5 euro con prenotazioni via email o WhatsApp. Collaborazione tra Orchestra di Matera, Associazione R. D’Ambrosio e Lams. Venerdì 5 giugno 2026 l’Orchestra di Matera e della Basilicata porta il tango al Palazzo Viceconte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera: il tango e l’eleganza europea al Palazzo Viceconte

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