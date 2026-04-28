? Cosa sapere Mauro Fiorentino presenta il libro Tra bufalo e la locomotiva il 29 aprile a Matera.. L'evento è il quarto appuntamento della rassegna Mercoledì Letterari presso Palazzo Viceconte.. Domani, 29 aprile 2026, alle ore 18 la Sala dei Tarocchi di Palazzo Viceconte a Matera ospiterà Mauro Fiorentino per presentare il volume Tra bufalo e la locomotiva. Storia giovanile di un professore napoletano. L’evento segna il quarto appuntamento della rassegna culturale denominata Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte, un progetto che punta a creare un ponte diretto tra gli autori e il pubblico attraverso il confronto con giornalisti e accademici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il viaggio di un professore: Mauro Fiorentino a Palazzo Viceconte

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