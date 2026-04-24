Matera la poesia sfida il potere | due serate a Palazzo Viceconte

A Matera, nelle serate del 24 e 25 aprile 2026, si terranno due incontri letterari presso Palazzo Viceconte. Gli eventi sono organizzati nell’ambito dei Mercoledì Letterari e vedranno la partecipazione di Dante Maffia, autore e poeta attivo nel panorama contemporaneo. L’iniziativa mira a promuovere la letteratura moderna nel territorio della Basilicata, coinvolgendo il pubblico locale in dialoghi con scrittori e poeti.

? Cosa sapere Matera ospita i Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte il 24 e 25 aprile 2026.. L'evento con Dante Maffia promuove la letteratura contemporanea nel territorio della Basilicata.. La Sala dei Tarocchi di Palazzo Viceconte ospiterà venerdì 24 e sabato 25 aprile 2026, a partire dalle ore 18, due intensi appuntamenti poetici che aprono una finestra cruciale sulla letteratura contemporanea all’interno della rassegna Mercoledì Letterari a Palazzo Viceconte. L’iniziativa, che si svolge in via San Potito 7 a Matera, vede la partecipazione attiva dell’Associazione Culturale Matera Poesia 1995. L’evento è organizzato in stretta collaborazione con il Lions Club Matera Host e i vertici di Palazzo Viceconte, sotto la guida curatoriale di Maria Antonella D’Agostino e Michele Saponaro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, la poesia sfida il potere: due serate a Palazzo Viceconte Notizie correlate Matera, la letteratura incontra l’accademia a Palazzo ViceconteLa Sala dei Tarocchi di Palazzo Viceconte, situata in via San Potito 7 a Matera, ha ospitato nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile 2026 il terzo... Matera, il violino sfida il tempo: Mozart e Beethoven a MateraIl Santuario di San Francesco da Paola a Matera ospiterà giovedì 16 aprile 2026, alle ore 20:30, un evento musicale di alto profilo intitolato... Contenuti utili per approfondire Matera, al via il secondo appuntamento dei Mercoledì Letterari a Palazzo ViceconteIl 15 aprile a Matera, Palazzo Viceconte ospita Tina Polisciano per il secondo incontro della rassegna culturale, un dialogo tra autori e studiosi ... trmtv.it Articoli con argomento: ‘matera. palazzo viceconte’Il 15 aprile a Matera, Palazzo Viceconte ospita Tina Polisciano per il secondo incontro della rassegna culturale, un dialogo tra autori e studiosi ... trmtv.it