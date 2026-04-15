Dal 17 al 26 aprile 2026, al Teatro delle Muse di Roma, sarà in scena lo spettacolo teatrale

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il sipario del Teatro delle Muse si prepara ad aprirsi nuovamente su uno dei pilastri fondamentali della drammaturgia partenopea e italiana: Miseria e Nobiltà. Scritta nel 1888 da Eduardo Scarpetta, questa commedia rappresenta molto più di un semplice canovaccio comico; è un affresco sociale che, pur essendo nato alla fine dell’Ottocento, continua a vibrare di un’attualità disarmante. Dal 17 al 26 aprile 2026, il pubblico romano avrà l’opportunità di immergersi in un meccanismo teatrale perfetto, dove la fame, il travestimento e l’equivoco si fondono in una danza frenetica che non smette mai di generare risate e riflessione.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Miseria e Nobiltà: il classico di Scarpetta alle Muse

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Panoramica sull’argomento

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