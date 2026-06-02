Matera | balli e storia per rivivere l’epoca di Giuseppe Bonaparte
A Matera, si è svolto un evento dedicato a rivivere l’epoca di Giuseppe Bonaparte, con balli e narrazioni storiche. Le sale di Palazzo Bernardini sono state aperte al pubblico, permettendo di entrare nell’edificio storico. Durante la manifestazione, sono stati eseguiti balli d’epoca che hanno animato le stanze della dimora, offrendo un’immersione nella cultura e nelle usanze di quel periodo storico.
? Punti chiave Come si potrà entrare in Palazzo Bernardini per questo evento?. Quali balli d'epoca animeranno le sale della dimora storica?. Chi guiderà la narrazione durante la rievocazione del ricevimento?. A cosa servirà il contributo economico richiesto per la partecipazione?.? In Breve Simone Castano narra e Anna Mastrangelo cura le danze con Aem Danza. Due appuntamenti fissati alle ore 16,30 e alle ore 18,30. Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 328.9333548. Contributo economico destinato a finanziare progetti della Pro Loco Matera. Matera rievoca il periodo napoleonico con un evento storico in Palazzo Bernardini sabato 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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