Matera | balli e storia per rivivere l’epoca di Giuseppe Bonaparte

Notizia in breve

A Matera, si è svolto un evento dedicato a rivivere l’epoca di Giuseppe Bonaparte, con balli e narrazioni storiche. Le sale di Palazzo Bernardini sono state aperte al pubblico, permettendo di entrare nell’edificio storico. Durante la manifestazione, sono stati eseguiti balli d’epoca che hanno animato le stanze della dimora, offrendo un’immersione nella cultura e nelle usanze di quel periodo storico.