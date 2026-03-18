Arco del Sacramento | 17 eventi estivi per rivivere la storia

L’area archeologica dell’Arco del Sacramento si prepara ad accogliere 17 eventi estivi, offrendo ai visitatori occasioni di approfondimento e intrattenimento. Durante i mesi più caldi, il sito diventa protagonista di iniziative che coinvolgono la comunità locale e i turisti, portando alla ribalta le testimonianze storiche presenti nel cuore della città. Le manifestazioni sono state organizzate per animare l’estate e favorire l’interesse verso il patrimonio archeologico.

L’area archeologica dell’Arco del Sacramento si sta preparando per trasformarsi nel cuore pulsante della vita culturale beneventana durante i mesi estivi. Il Comune ha approvato un calendario di 17 iniziative che spaziano dalla musica al teatro, finanziato dal PNRR e gestito in modo partecipato con il Terzo Settore. Questa rinascita non è solo una serie di eventi isolati, ma rappresenta un cambio di paradigma nella gestione del patrimonio storico campano, dove la storia romana diventa il palcoscenico per l’arte contemporanea. La strategia punta a rendere lo spazio vivo, accessibile e integrato nella vita quotidiana dei cittadini, superando la logica della conservazione statica per abbracciare quella della fruizione dinamica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arco del Sacramento: 17 eventi estivi per rivivere la storia Articoli correlati L’abbazia di Viboldone compie 850 anni: concerti ed eventi per rivivere la storiaSan Giuliano Milanese (Milano) – «Nell’anno 1176 dell’incarnazione di nostro Signore, il 4 febbraio . Sanremo Forever: 5 euro per rivivere la storia del FestivalIl teatro La Perla di Montegranaro si prepara ad ospitare questa sera, mercoledì 11 marzo alle ore 21:30, un evento musicale che celebra la storia... Contenuti utili per approfondire Arco del Sacramento 17 eventi estivi... Temi più discussi: Arco del Sacramento, definito un primo cartellone estivo: 17 eventi tra musica, teatro e arte; Paupisi riabbraccia Antonia, il sindaco Coletta: Il suo sorriso oggi è la luce del nostro paese; Wg flash 24 del 17 marzo 2026; Al Triggio torna ‘La Passione vivente nella Benevento Romana’: appuntamento il 28 marzo. Arco del Sacramento, nell’area archeologica sarà allestita una mostra di arte contemporaneaNon solo location per il teatro amatoriale e per il Premio ‘Sorgente’. L’Arco del Sacramento si prepara a riaprire le sue porte anche ai visitatori e a tornare nel circuito turistico della città, ... ntr24.tv Arco del Sacramento, ok in Giunta al progetto definitivoLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato il progetto definitivo per la valorizzazione dell’area archeologica dell’Arco del Sacramento. L’intervento rientra ... tvsette.net Ieri i bambini del percorso di preparazione al sacramento dell'Eucarestia della Parrocchia dei SS. Vitaliano ed Enrico hanno vissuto con emozione la loro Prima Confessione Un momento importante nel loro cammino di fede, celebrato nel Santuario di Sant’ - facebook.com facebook