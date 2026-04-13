Giuseppe Anastasi l’intervista al cantautore | In un’epoca di click conta avere ancora un’opinione

In un’intervista, il cantautore spiega come, in un’epoca dominata dai click e dai social, mantenere un’opinione propria sia ancora importante. Ricorda i successi ottenuti con un’artista e parla del suo nuovo disco, sottolineando il valore della lentezza e della riflessione nei processi creativi. Il suo racconto si concentra sulle differenze tra il passato e il presente nel mondo della musica e della comunicazione.

Ci sono autori che scrivono canzoni e autori che, attraverso le canzoni, provano a mettere ordine dentro se stessi: Giuseppe Anastasi appartiene alla seconda categoria. Nelle sue parole non c’è mai soltanto la musica: c’è Palermo, ci sono gli anni della gavetta, i lavori cambiati per continuare a inseguire un sogno, le porte chiuse in faccia, l’ostinazione di chi non si è mai concesso il lusso di smettere di credere in sé stesso. Canzoni senza click, il suo nuovo album, è prima di tutto un gesto controcorrente. Contro la velocità, contro la dittatura dell’immediatezza, contro l’ossessione per i numeri e per le visualizzazioni. Anastasi rivendica il diritto di prendersi tempo: quello necessario per scrivere, per sbagliare, per capire, per lasciare sedimentare le emozioni.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giuseppe Anastasi, l’intervista al cantautore: “In un’epoca di click, conta avere ancora un’opinione” Giuseppe Anastasi: “Canzoni senza click” è il manifesto di una musica più libera e umanaC’è un momento, nella carriera di un artista, in cui il bisogno di rallentare diventa anche una scelta creativa. Tutti gli ex famosi di Arisa: da Giuseppe Anastasi a Walter RicciCantautori e volti noti del piccolo schermo figurano tra gli ex di Arisa, cantante che vedremo in gara da stasera al 76esimo Festival Di Sanremo con...