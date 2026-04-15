Massimo Cacciari porta Van Gogh e la filosofia dell' arte sul palco di Ritratti d' Autore
Venerdì 17 aprile alle 21, il Cinema Teatro Astra ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Ritratti d’Autore”. Sul palco salirà il filosofo e ex sindaco, che terrà una lectio sulla filosofia dell’arte partendo dall’opera di Van Gogh. L’evento prevede un intervento pubblico di circa un’ora, seguito da un momento di confronto con il pubblico presente. L’incontro si svolgerà a Misano.
Venerdì 17 aprile, alle 21, torna l’appuntamento con la rassegna filosofica “Ritratti d’Autore”. A salire sul palco del Cinema Teatro Astra sarà Massimo Cacciari che, di fronte al pubblico di Misano, terrà una lectio di filosofia dell'arte a partire da Van Gogh. Un incontro intenso, capace di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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