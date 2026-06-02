Oggi si celebrano gli 80 anni della Repubblica Italiana. La ricorrenza viene commemorata con eventi ufficiali e manifestazioni pubbliche. La data segna l’adozione della Costituzione e il passaggio dalla monarchia alla forma repubblicana. Le celebrazioni coinvolgono istituzioni e cittadini, con discorsi e iniziative che ricordano il percorso storico e i valori di libertà e democrazia. La giornata rappresenta un momento di riflessione sulla storia repubblicana del paese.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana ricordando il valoroso cammino percorso per costruire la nostra libertà e democrazia e rilanciare verso il futuro questi fondamentali valori del nostro Paese per renderlo sempre più grande, apprezzato ed ammirato nel mondo”. E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, che oggi, a Napoli, ha partecipato alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. “Un grande ringraziamento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per essere il faro dei valori costituzionali e della coesione morale e sociale del. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Massimiliano Manfredi: “Celebriamo valoroso cammino per libertà e democrazia”

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