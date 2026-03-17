Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, parteciperà domani alla cerimonia in Piazza del Plebiscito a Napoli, per celebrare il 209esimo anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. L’evento si svolgerà alle ore 11 e vedrà la presenza di rappresentanti istituzionali e agenti della Penitenziaria. La commemorazione si tiene ogni anno per ricordare l’importanza di questo corpo di sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi parteciperà alla cerimonia per il 209esimo anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, che si terrà domani, mercoledì 18 marzo alle ore 11, in Piazza del Plebiscito, a Napoli. “ Gli agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria svolgono un ruolo fondamentale – sottolinea Massimiliano Manfredi – e rappresentano una risorsa indispensabile: donne e uomini che,ogni giorno, con coraggio e dedizione, garantiscono la sicurezza, operando in una delle frontiere più difficili della nostra democrazia ed in condizioni spesso complesse, per le note problematiche legate alla condizione delle persone sottoposte a detenzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Massimiliano Manfredi: “Agenti della Penitenziaria svolgono un ruolo fondamentale”

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