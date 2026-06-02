Massiccio attacco con droni in Ucraina | almeno 9 morti e un centinaio di feriti
Nella notte, l'esercito russo ha condotto un attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina, utilizzando missili e droni. L'attacco ha colpito varie città, inclusa la capitale, causando almeno nove morti e circa cento feriti. Le autorità ucraine hanno riferito di danni significativi in alcune aree colpite. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle eventuali motivazioni dell'attacco.
Nella notte tra la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro l'Ucraina, prendendo di mira diverse città ucraine, tra cui Kiev, con missili e droni. In tutto il paese, almeno nove persone sono rimaste uccise e altre 105 ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Questo il bilancio riportato dai media ucraina. Secondo il Kyiv Independent, nella capitale almeno 4 persone sono rimaste uccise e altre 58, tra cui due bambini, ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Intanto l'Ue apre a deroghe per l'energia: ok a una certa flessibilità sulle spese ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione in attesa della risposta ufficiale, attesa per domani, alla richiesta di misure contro il caro-carburanti avanzata dall'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Russia, massiccio attacco ucraino con droni su Mosca e dintorni: almeno 4 morti
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??2:26: forti esplosioni nella capitale #Ukraine #Kyiv, nuovamente sotto un massiccio attacco combinato della #Russia con droni kamikaze e missili. Allerta aerea nella maggior parte delle regioni del paese. #RussiaIsATerroristState #PutinIsAWarCriminal x.com
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