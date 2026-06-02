Nella notte, l'Ucraina è stata colpita da un attacco massiccio con droni e missili, che ha causato almeno quattro morti e circa cento feriti. Diverse città sono state prese di mira, tra cui la capitale. L’attacco ha coinvolto un lancio su larga scala da parte di forze russe, con obiettivi distribuiti su più località del paese. Non sono stati segnalati danni specifici o feriti tra le strutture civili o militari.

Nella notte tra la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro l'Ucraina, prendendo di mira diverse città ucraine, tra cui Kiev, con missili e droni. In tutto il paese, almeno nove persone sono rimaste uccise e altre 105 ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Questo il bilancio riportato dai media ucraina. Secondo il Kyiv Independent, nella capitale almeno 4 persone sono rimaste uccise e altre 58, tra cui due bambini, ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Intanto l'Ue apre a deroghe per l'energia: ok a una certa flessibilità sulle spese ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione in attesa della risposta ufficiale, attesa per domani, alla richiesta di misure contro il caro-carburanti avanzata dall'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Massiccio attacco con droni in Ucraina: almeno 4 morti e un centinaio di feriti

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Russia, massiccio attacco ucraino con droni su Mosca e dintorni: almeno 4 morti

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Massiccio attacco di droni su Mosca e dintorni, almeno tre morti – Il videoNella notte, decine di droni ucraini sono stati lanciati su Mosca e le aree limitrofe, causando almeno tre vittime e diversi feriti.

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??2:26: forti esplosioni nella capitale #Ukraine #Kyiv, nuovamente sotto un massiccio attacco combinato della #Russia con droni kamikaze e missili. Allerta aerea nella maggior parte delle regioni del paese. #RussiaIsATerroristState #PutinIsAWarCriminal x.com

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La capitale dell'Ucraina, Kiev, colpita da un massiccio attacco con missili e droni reddit

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