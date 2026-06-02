Massiccio attacco russo contro l’Ucraina | almeno 18 morti Kiev ordina l’evacuazione dei villaggi nella regione di Kharkiv

Un attacco russo ha colpito le città di Kiev e Dnipro, causando almeno 18 vittime. Le autorità hanno confermato che nella capitale sono morte sei persone, mentre a Dnipro le vittime sono dodici. In risposta, il governo ha ordinato l’evacuazione dei villaggi nella regione di Kharkiv. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o danni materiali.

Sono 18 le persone rimaste uccise negli attacchi russi contro le città di Kiev e Dnipro. Lo hanno riferito le autorità: 6 morti nella capitale e 12 nella città al centro del paese. Fra questi, anche un bambino di tre anni e un altro di 8. Oltre cento i feriti, mentre proseguono le operazioni di soccorso, con la possibilità che si contino altre vittime. Intanto, le autorità ucraine hanno ordinato l’evacuazione di oltre 7 mila civili da diverse città della regione di Kharkiv. «Data la situazione della sicurezza e gli attacchi sistematici del nemico, stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria», ha dichiarato il governatore regionale Oleg Synegubov su Telegram. 🔗 Leggi su Open.online

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Massiccio attacco russo su Kiev, una notte davvero terrificante

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