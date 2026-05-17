Massiccio attacco di droni su Mosca e dintorni almeno tre morti – Il video

Nella notte, decine di droni ucraini sono stati lanciati su Mosca e le aree limitrofe, causando almeno tre vittime e diversi feriti. Il raid si è verificato in un momento in cui la città si stava preparando alla routine quotidiana, con alcuni edifici colpiti e danni visibili. Le autorità locali hanno avviato le operazioni di soccorso e stanno indagando sull’accaduto. Nessuna rivendicazione ufficiale è stata ancora annunciata, e la situazione resta sotto osservazione.

Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno tre morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov, di un attacco «su vasta scala», contro l’area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Nei video diffusi sui social si vede l’impatto dei velivoli al suolo, abbattuti dalla difesa russa. Chi sono le vittime. Le vittime sono una donna colpita all’interno della propria abitazione e due uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un’altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, tra questi 12 operai in un cantiere della capitale e altri nell’hinterland. 🔗 Leggi su Open.online

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